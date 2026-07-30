OPA su Borgosesia, Alba raggiunge il 76,63% del capitale, verso la riapertura dei termini

(Teleborsa) - In relazione all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria annunciata da Alba sulla totalità delle azioni di Borgosesia , sulla base dei risultati definitivi, alla chiusura del periodo di adesione risultano portate in adesione all’Offerta 36.568.821 azioni, pari al 76,636% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del corrispettivo unitario di 0,710 euro) di 25,96 milioni di euro. I risultati definitivi pertanto confermano i risultati provvisori.



Sulla base dei risultati definitivi e per effetto del verificarsi della condizione sulla soglia, Alba rende noto e conferma che avrà luogo la riapertura dei termini. Il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di Borsa aperta, per le sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2026.



Il pagamento del corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie azioni in adesione all’offerta durante la riapertura dei termini avverrà il 13 agosto 2026.



Come indicato nel documento di offerta, si ricorda che l’operazione è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale di Borgosesia e, in ogni caso, a conseguire il delisting. Pertanto, tenuto conto della riapertura dei termini, in caso di eventuale raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di Borgosesia almeno pari al 90% del capitale sociale il delisting potrà essere raggiunto per effetto dell’esercizio del diritto di acquisto; se invece la soglia del 90% verrà superata il delisting potrà essere conseguito per effetto dell’esercizio della procedura congiunta. Qualora, infine, non si verificassero i presupposti per il delisting ad esito dell’Offerta, esso sarà perseguito mediante la fusione di Borgosesia in Alba, previa approvazione dei competenti organi sociali.

Condividi

```