OPA su Borgosesia, Alba raggiunge il 76,63% del capitale, verso la riapertura dei termini
(Teleborsa) - In relazione all’offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria annunciata da Alba sulla totalità delle azioni di Borgosesia, sulla base dei risultati definitivi, alla chiusura del periodo di adesione risultano portate in adesione all’Offerta 36.568.821 azioni, pari al 76,636% del capitale sociale dell’Emittente, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del corrispettivo unitario di 0,710 euro) di 25,96 milioni di euro. I risultati definitivi pertanto confermano i risultati provvisori.
Sulla base dei risultati definitivi e per effetto del verificarsi della condizione sulla soglia, Alba rende noto e conferma che avrà luogo la riapertura dei termini. Il periodo di adesione sarà riaperto per 5 giorni di Borsa aperta, per le sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2026.
Il pagamento del corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie azioni in adesione all’offerta durante la riapertura dei termini avverrà il 13 agosto 2026.
Come indicato nel documento di offerta, si ricorda che l’operazione è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale di Borgosesia e, in ogni caso, a conseguire il delisting. Pertanto, tenuto conto della riapertura dei termini, in caso di eventuale raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di Borgosesia almeno pari al 90% del capitale sociale il delisting potrà essere raggiunto per effetto dell’esercizio del diritto di acquisto; se invece la soglia del 90% verrà superata il delisting potrà essere conseguito per effetto dell’esercizio della procedura congiunta. Qualora, infine, non si verificassero i presupposti per il delisting ad esito dell’Offerta, esso sarà perseguito mediante la fusione di Borgosesia in Alba, previa approvazione dei competenti organi sociali.
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