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Perde Carvana sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Carvana sul mercato di New York
Si muove in perdita la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'11,50% sui valori precedenti.
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