New York: violenta contrazione per Carvana

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che mostra un -11,5%.



La tendenza ad una settimana di Carvana è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Carvana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60,86 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 56,32. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 65,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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