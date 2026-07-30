Milano
11:52
51.511
+0,13%
Nasdaq
29-lug
27.192
0,00%
Dow Jones
29-lug
51.594
-2,19%
Londra
11:52
10.954
+0,42%
Francoforte
11:52
25.488
+0,11%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 12.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: il settore automotive dell'Italia scende verso 277.601,62 punti
Piazza Affari: il settore automotive dell'Italia scende verso 277.601,62 punti
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
30 luglio 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si abbattono le vendite sul
comparto italiano auto e ricambi
, che continua la giornata a 280.733,84 punti, in forte calo dell'1,98%.
Condividi
Leggi anche
Vola a Piazza Affari il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: in calo il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: controllato progresso per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: calo per il settore automotive dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Automobiles And Parts
-1,70%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi in positivo per il settore automotive dell'Italia
A Piazza Affari, forte ascesa per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: movimento negativo per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: rally per il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore automotive dell'Italia
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto