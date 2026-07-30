PNRR: raggiunti 416 obiettivi su 575, incassati 165,99 miliardi

(Teleborsa) - In merito all'attuazione del Pnrr in Italia, considerando l'erogazione della nona rata l'Italia ha raggiunto il 72,3% dei suoi traguardi e obiettivi (416 su 575) e ha incassato l'85,4% delle risorse previste (165,99 miliardi sui 194,4 miliardi totali)". Lo si legge nel Monitoraggio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.



"Secondo i dati della Commissione - è scritto nel Quadro di sintesi sullo stato di attuazione- tali risultati sono notevolmente superiori alla media degli altri 26 Stati dell'Ue: essi hanno raggiunto il 57,9% dei traguardi e obiettivi previsti (3.281 su 5.671 complessivi) e hanno incassato il 68,7% delle risorse previste (262,5 miliardi sui 382,2 miliardi previsti).



Dando uno sguardo d'insieme, alla fine di giugno, la Commissione ha valutato positivamente la quinta e ultima richiesta di pagamento della Danimarca, pari a 359 milioni di euro in sovvenzioni nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, fulcro del NextGenerationEU.



Con la quinta e ultima richiesta di pagamento, la Danimarca è stato il primo Stato membro a completare il 100% delle riforme e degli investimenti previsti dal proprio piano Pnrr - per un valore di 1,63 miliardi di euro - in anticipo rispetto alla scadenza di fine agosto.



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