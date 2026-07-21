FMI, via libera a 690 milioni di dollari per l'Ucraina. Georgieva: mostra notevole resilienza

La revisione sul paese

(Teleborsa) - Il consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (FMI) ha completato la prima revisione dell'accordo di finanziamento di 48 mesi concesso all'Ucraina, dando il via libera all'erogazione immediata di 690 milioni di dollari, portando il totale dei finanziamenti erogati dal FMI nell'ambito dell'accordo a circa 2,2 miliardi di dollari).



Nonostante la guerra in corso con la Russia, un contesto esterno più difficile e rischi eccezionalmente elevati, l'Ucraina ha "mantenuto la stabilità macroeconomica e finanziaria", si legge nella relazione dell'FMI, che evidenzia una politica prudente, un forte impegno nell'ambito del programma sostenuto dal Fondo e un sostanziale supporto da parte dei donatori hanno contribuito a preservare la stabilità in circostanze eccezionalmente difficili. Ciononostante, "le prospettive economiche si sono indebolite, principalmente a causa dell'intensificarsi degli attacchi alle infrastrutture critiche e delle ricadute negative della guerra in Medio Oriente", viene sottolineato.



L'FMI stima una crescita del PIL reale compresa tra l'1 e 1,6% per quest'anno, che dovrebbe accelerare al 3,5% l'anno prossimo.



L'andamento del programma dell'FMI è stato "complessivamente soddisfacente". Tutti i criteri quantitativi di performance e gli obiettivi indicativi di fine marzo sono stati raggiunti, ma l'obiettivo di fine giugno sulle riserve internazionali nette non è stato raggiunto, in parte a causa dell'impatto della guerra in Medio Oriente. L'attuazione delle riforme ha subito un rallentamento, con diversi traguardi strutturali completati con ritardo o non raggiunti. Le autorità hanno concordato azioni correttive e tempistiche riviste per le riforme chiave, riaffermando al contempo il loro impegno verso gli obiettivi del programma in materia fiscale, di governance, di lotta alla corruzione, di settore energetico e finanziario.



"L'Ucraina continua a dimostrare una notevole resilienza di fronte alla devastante guerra della Russia - ha commentato Kristalina Georgieva, Managing Director dell'FMI - Politiche solide, ancorate al programma sostenuto dal Fondo, insieme a un forte sostegno internazionale, hanno contribuito a preservare la stabilità macroeconomica e finanziaria in circostanze eccezionalmente difficili.



"Preservare la stabilità macroeconomica rimane la priorità immediata. Ciò richiede una politica fiscale prudente, sforzi costanti per la mobilitazione delle entrate, una politica monetaria vigile, flessibilità del tasso di cambio e misure per salvaguardare la resilienza del settore finanziario - ha spiegato - Guardando oltre la guerra, il successo economico dell'Ucraina dipenderà dall'accelerazione delle riforme che promuovano un settore privato più dinamico, riducano l'economia informale, rafforzino la governance e lo stato di diritto, migliorino il clima degli investimenti, approfondiscano i mercati finanziari e sostengano l'adesione all'UE".



(Foto: Yehor Milohrodskyi su Unsplash)

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