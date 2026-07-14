PA, Zangrillo: Pnrr ha rilanciato formazione, centrali competenze umani e trasversali

(Teleborsa) - "La formazione è lo strumento principale attraverso cui valorizzare le persone e migliorare la qualità dei servizi pubblici. Persone più preparate, consapevoli e motivate significano amministrazioni più efficienti". Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo oggi a Palazzo Wedekind, a Roma, all'evento "Crescere nella PA: persone, formazione e risultati", promosso dal Dipartimento della funzione pubblica. Nel corso dell'incontro il ministro ha evidenziato come il Pnrr abbia consentito di avviare una profonda trasformazione nella Pubblica amministrazione anche sul fronte della formazione. "Abbiamo raggiunto tutti i target e le milestone previste".



"Adesso - ha aggiunto - è il momento di misurare l'impatto delle iniziative realizzate e capire come queste stiano migliorando il lavoro delle amministrazioni". Zangrillo ha ricordato i principali risultati conseguiti sul fronte della formazione. "In poco tempo siamo passati da appena 6 ore di formazione per dipendente registrate nel 2022 a 40". Tutto questo è stato possibile con il potenziamento di Syllabus, il portale accessibile a tutti i dipendenti pubblici, ai poli formativi territoriali, veri e propri hub istituiti nelle Regioni e ai percorsi di alta formazione dedicati al rafforzamento delle capacità manageriali e umanistiche come Essere PA, Leadership e performance e Data academy. Particolare attenzione è stata dedicata alla legge sul merito, che introduce nuovi percorsi di crescita professionale basati sui risultati raggiunti. "Abbiamo bisogno di leader capaci di valorizzare le persone, incentivare la formazione e accompagnare il cambiamento. Il nostro obiettivo è costruire una Pubblica amministrazione in cui la crescita delle persone si traduca in risultati concreti per la collettività", ha concluso il ministro.



"Il Pnrr è stato una grande opportunità per la pubblica amministrazione italiana. Abbiamo investito 1,3 miliardi di euro, una delle direttrici su cui abbiamo lavorato era sulla formazione". "Se non comprendiamo che la formazione tecnica deve essere accompagnata da quella umanistica - ha aggiunto il ministro - potremmo incontrare dei problemi. Non basta saper utilizzare le tecnologie, servono competenze trasversali e una visione d'insieme".

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