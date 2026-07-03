Continental verso la cessione di ContiTech a Lone Star per 4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Continental sarebbe vicina alla cessione della sua divisione industriale ContiTech a Lone Star Funds, snellendo così il proprio business per concentrarsi sugli pneumatici.



E' quanto riporta Bloomberg spiegando che la società di private equity statunitense sarebbe pronta ad acquisire l'azienda produttrice di componenti industriali tra cui nastri trasportatori e molle pneumatiche, per 4 miliardi di euro (4,6 miliardi di dollari).



L'accordo includerebbe una quota legata al raggiungimento di determinati obiettivi, fino a un massimo di 250 milioni di euro.







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