Schneider Electric, prevale lo scenario rialzista a Parigi
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gruppo industriale francese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,06%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Schneider Electric mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 266,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 274,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 262,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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