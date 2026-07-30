Tinexta taglia guidance dopo che perdita si allarga nel primo semestre

(Teleborsa) - Tinexta , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha comunicato che i ricavi del primo semestre 2026 sono pari a 214,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente. L'EBITDA - inclusi i costi non ricorrenti - ammonta a 27,8 milioni di euro, con un rallentamento del 3,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'EBITDA Adjusted è pari a 33,7 milioni di euro, con un decremento del 2,8%, interamente attribuibile alla contrazione organica rilevata nelle BU Cybersecurity (-59,1%) e Business Innovation (-36,3%), nonostante la crescita rilevata nella BU Digital Trust (+13,4%).



Il Risultato Operativo è negativo e pari a 40,9 milioni di euro rispetto ad un Risultato Operativo negativo per 21,7 milioni nel primo semestre dello scorso anno. La voce ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti è pari a 68,7 milioni di euro (50,6 milioni nel primo semestre del 2025). Gli Oneri finanziari netti ammontano a 5,2 milioni di euro.



La perdita netta delle continuing operations del primo semestre 2026 è pari a 42,8 milioni di euro (rispetto alla Perdita Netta delle continuing operations pari a 9,1 milioni nello stesso periodo del 2025). L'Utile Netto Adjusted delle continuing operations si attesta a 1,9 milioni di euro.



Il Free Cash Flow Adjusted delle continuing operations generato nel primo semestre 2026 è pari a 52,4 milioni di euro, in aumento rispetto ai 37,6 milioni registrati nel primo semestre dell'anno precedente. L'indebitamento finanziario netto è pari a 343,3 milioni di euro (vs 239,8 milioni al 31 dicembre 2025).



Le aspettative di crescita dei ricavi consolidati 2026 si attestano ora tra lo 0% e il 2% rispetto al 2025 (vs una crescita stimata tra il 3% e il 4% comunicata al mercato in data 5 marzo 2026), con un EBITDA Adjusted atteso in crescita tra il 2% e il 4% rispetto al 2025 (vs una crescita stimata tra il 6% e il 7% comunicata al mercato in data 5 marzo 2026), anche attraverso l'attivazione di azioni di contenimento dei costi operativi. A fine 2026, il rapporto di indebitamento (PFN/EBITDA Adjusted) è stimato tra 3,3x e 3,4x (vs un rapporto di indebitamento stimato tra 3,1x e 3,3x comunicato al mercato in data 5 marzo 2026).



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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