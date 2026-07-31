Milano 9:54
52.587 +0,93%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:54
10.981 +0,77%
25.866 +0,99%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Seduta moderatamente positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che ha chiuso in rialzo a 10.962,5.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 11.001,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.829,7. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 11.174.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```