Chevron, utile record e oltre le attese nel secondo trimestre con l'impennata del petrolio

(Teleborsa) - Chevron ha registrato conti record nel secondo trimestre e superiori alle aspettative in scia all'impennata dei prezzi dei carburanti dovuta alle interruzioni delle forniture causate dalla guerra in Medioriente.



Nel dettaglio, l'azienda petrolifera statunitense ha riportato nel periodo un utile di 12,1 miliardi di dollari (6,11 dollari per azione diluita), inclusivo di una plusvalenza derivante dalla vendita di attività per 230 milioni di dollari e di costi di liquidazione delle pensioni per 86 milioni di dollari.



Gli utili rettificati sono stati pari a 12 miliardi di dollari, corrispondenti a un eps di 6,06 dollari superiore di 41 centesimi rispetto al consensus.



Mike Wirth, presidente e amministratore delegato di Chevron, ha dichiarato: "L'ottima performance del secondo trimestre è il risultato di investimenti disciplinati e di una solida esecuzione che hanno portato a una produzione upstream record negli Stati Uniti, a un volume di greggio lavorato record nelle nostre raffinerie statunitensi e a un'affidabilità eccezionale in tutti i principali impianti."

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