Amazon corre in scia ai conti in crescita, fatturato oltre le attese a +20% annuo nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Amazon balza con un rialzo di oltre il 10% nell'after-market in scia ai conti che hanno vista un'accelerazione dei ricavi del cloud computing per il quinto trimestre consecutivo.



In particolare, il colosso dell'e-commerce ha archiviato il secondo trimestre con un fatturato totale aumentato del 20% a 200,6 miliardi di dollari, superano la stima degli analisti che prevedevano 197 miliardi.



L'utile operativo è cresciuto a 27,5 miliardi rispetto ai 19,2 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2025.



L'utile netto è salito a 62,6 miliardi, pari a 5,75 dollari per azione diluita, rispetto ai 18,2 miliardi di dollari, ovvero 1,68 dollari per azione diluita, registrati nel secondo trimestre 2025. L'utile netto del secondo trimestre 2026 include altri proventi non operativi ante imposte pari a 53,4 miliardi di dollari, derivanti principalmente dagli investimenti dell'azienda in Anthropic.



Amazon prevede per il trimestre in corso un fatturato compreso tra 197 e 202 miliardi, e un utile operativo tra 22,5 e 26,5 miliardi mentre gli analisti stimano un utile di 25,1 miliardi su ricavi per 203,9 miliardi.











(Foto: Marques Thomas su Unsplash)

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