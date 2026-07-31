Francoforte: calo per Krones

(Teleborsa) - Rosso per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che sta segnando un calo del 2,08%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Krones rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 115,3 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 111,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 119,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```