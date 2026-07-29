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Francoforte: in bella mostra Krones

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in bella mostra Krones
Prepotente rialzo per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che mostra una salita bruciante del 4,57% sui valori precedenti.
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