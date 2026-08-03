Francoforte: brillante l'andamento di Krones

(Teleborsa) - Avanza il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che guadagna bene, con una variazione del 3,23%.



Il movimento di Krones , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 113,1 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 116,1. Il peggioramento di Krones è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 111,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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