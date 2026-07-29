Francoforte: mette il turbo Krones

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,57%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Krones mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,79%, rispetto a +1,7% del MDAX ).





L'esame di breve periodo di Krones classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 121,5 Euro e primo supporto individuato a 116,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 126,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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