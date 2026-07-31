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Francoforte: rosso per HeidelbergCement

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia del cemento tedesca, con un ribasso del 2,22%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di HeidelbergCement rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico del big cementiero tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 158,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 165. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 155,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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