Francoforte: rosso per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia del cemento tedesca , con un ribasso del 2,22%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di HeidelbergCement rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico del big cementiero tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 158,1 Euro con tetto rappresentato dall'area 165. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 155,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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