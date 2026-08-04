Francoforte: brillante l'andamento di HeidelbergCement

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia del cemento tedesca , che avanza bene dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del big cementiero tedesco segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 163,1 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 164,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 162,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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