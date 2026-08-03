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Francoforte: rosso per Beiersdorf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Beiersdorf
Seduta in ribasso per la compagnia di prodotti per la cura della persona, che mostra un decremento del 3,74%.
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