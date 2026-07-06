INPS Gestioni artigiani e commercianti: online simulatore contribuzione dovuta

(Teleborsa) - L’Istituto, con il messaggio 3 luglio 2026, n. 2254, informa che dal 3 luglio 2026 è disponibile il "Simulatore calcolo contributi artigiani e commercianti", un nuovo servizio ad accesso libero e anonimo, senza necessità di credenziali.



Lo strumento, rilasciato nell'ambito dei progetti di evoluzione dei servizi e dedicato a chi intende iscriversi alle gestioni autonome di artigiani o commercianti, consente di simulare la contribuzione previdenziale dovuta, sulla base del reddito e dei mesi di attività indicati, sia per il titolare sia per gli eventuali collaboratori familiari.



Il servizio consente, inoltre, di differenziare il calcolo per chi aderisce al regime forfettario (legge 190/2014) o beneficia della riduzione contributiva prevista per gli over 65 pensionati (legge 449/1997).



Gli importi calcolati, elaborati sulla base dei dati inseriti in forma anonima, hanno valore puramente indicativo e orientativo, restando subordinati alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti di legge e alla correttezza delle informazioni fornite.



"Il simulatore è un ulteriore tassello nell'ambito di una precisa strategia di sviluppo di strumenti proattivi a supporto del contribuente, ed è pensato in particolare per chi si accinge a intraprendere nuove attività economiche di lavoro autonomo", ha dichiarato Antonio Pone direttore della Direzione Centrale Entrate INPS.

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