Consulenti finanziari, cresce albo: aumentano aspiranti, in particolare i giovani

Cresce partecipazione femminile: la fotografia scattata dalla Relazione annuale dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari

(Teleborsa) - La professione del consulente finanziario continua a espandersi, cresce ancora il numero degli aspiranti consulenti. L’albo si rinnova nei numeri e nella composizione degli iscritti. OCF conferma il proprio ruolo di tutela per i risparmiatori. Sono i dati che emergono dalla Relazione annuale dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), presentata oggi alla Camera.



Nel dettaglio: Al 31 dicembre 2025 risultano iscritti all’albo 54.783 consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, con un incremento dell’3,8% rispetto all’anno precedente. Tra questi, 13.106 sono donne (23,9%) e 41.677 uomini (76,1%), con un’età media complessiva intorno ai 51 anni. Gli iscritti attivi – cioè coloro che operano concretamente in banche, società di intermediazione mobiliare e SGR – registrano una crescita del 5,2% rispetto al 2024. Nel corso dell’anno si sono aggiunti 3.983 nuovi professionisti.

Si contano inoltre 851 consulenti finanziari autonomi, circa 100 in più rispetto allo scorso anno. Tra questi, il 7,6% è rappresentato da donne. La sezione dell’albo, operativa dal 2018, registra i consulenti mediamente più giovani intorno ai 44 anni. Inoltre, risultano iscritte 103 società di consulenza finanziaria, in aumento rispetto all’anno precedente.



Dato particolarmente significativo riguarda l’accesso alla professione: nel 2025 sono state 9.329 le domande presentate per sostenere l’esame che consente di iscriversi all’albo. Il 47,4% dei candidati è under 30 e il 34,7% è rappresentato da donne. Ben oltre la metà degli aspiranti è in possesso di laurea o diploma di laurea. Hanno superato la prova 3.765 aspiranti, pari a circa il 44%. Tra i giovani under 30 che hanno superato l’esame, oltre l’80% ha scelto di iscriversi all’albo come consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e di questi il 37,1% ha già sottoscritto un mandato, evidenziando un ricambio generazionale reale e concreto.



La partecipazione femminile è ancora in aumento. In particolare, le consulenti finanziarie abilitate all’offerta fuori sede sono cresciute del 7,4%, rappresentando il 32,8% dei nuovi iscritti, e il 33,3% dei nuovi mandati.





Nel corso del 2025, l’OCF ha infatti intensificato l’attività di vigilanza, aggiornando strumenti e approcci per garantire un presidio moderno ed efficace su una professione in continua evoluzione. Sono stati aperti 663 procedimenti di vigilanza, originati per quasi la metà da segnalazioni degli intermediari vigilati e per circa un terzo da iniziative dei clienti: un segnale della crescente collaborazione tra attori del sistema e dell’attenzione alla tutela del risparmiatore.



Il Comitato di Vigilanza ha adottato 23 provvedimenti cautelari (ex art. 7-septies del TUF e un totale di 117 provvedimenti sanzionatori: 41 radiazioni, 43 sospensioni dall’albo per periodi da un minimo di uno a un massimo di quattro mesi, 26 sanzioni pecuniarie, 7 richiami scritti. Infine, sono stati selezionati 60 soggetti per controlli programmati, a conferma di un sistema di vigilanza sempre più preventivo e orientato al rischio.



"Il notevole aumento del numero di richieste di iscrizione all’albo e alla prova valutativa trova riscontro, anche quest’anno, nelle iniziative di OCF volte a sostenere l’accesso dei giovani alla professione", commenta Mauro Maria Marino, Presidente dell’OCF, e aggiunge: "I dati della vigilanza sono positivi. Rimane, come peraltro già evidenziato nelle Relazioni degli anni precedenti, un basso tasso di delinquency della categoria, che si sta adeguando alle regole di condotta".

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