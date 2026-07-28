Ecobonus veicoli commerciali: al via gli incentivi per basse emissioni e retrofit GPL/metano

(Teleborsa) - Da domani, mercoledì 29 luglio 2026, sarà possibile accedere agli incentivi Ecobonus per l'acquisto di veicoli commerciali a basse emissioni e per la trasformazione dei veicoli con impianti di alimentazione GPL o metano.



La misura, attivata attraverso la piattaforma Ecobonus del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dà attuazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha rifinanziato il fondo a sostegno del settore automotive. Le prenotazioni degli incentivi saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio.



Gli incentivi riguardano l'acquisto di veicoli commerciali appartenenti alle categorie N1 e N2 con basse emissioni e il retrofit GPL/metano, destinato all'acquisto e all'installazione di nuovi impianti di alimentazione su autoveicoli di categoria M1 con classe ambientale non inferiore a Euro 3.



Per il 2026 sono stati stanziati complessivamente 44 milioni di euro, di cui 40 milioni destinati agli incentivi per i veicoli commerciali e 4 milioni per gli interventi di trasformazione a GPL e metano.



Possono beneficiare dei contributi per l'acquisto dei veicoli commerciali le piccole e medie imprese che svolgono attività di trasporto merci in conto proprio o per conto terzi. L'agevolazione è prevista anche per le società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale destinato a essere concesso in locazione a una PMI del settore del trasporto merci, attraverso un contratto di durata non inferiore a tre anni.



Per quanto riguarda il contributo per il retrofit GPL/metano, possono accedere all'incentivo sia persone fisiche sia soggetti giuridici che installano nuovi impianti di alimentazione su autoveicoli M1 omologati con classe ambientale almeno Euro 3.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

Condividi

```