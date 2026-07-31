New York: ingrana la marcia DexCom
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che scambia con una performance decisamente positiva del 12,57%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che DexCom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,06%, rispetto a +0,07% dell'indice del basket statunitense).
Le implicazioni di breve periodo di DexCom sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 85,38 USD. Possibile una discesa fino al bottom 80,97. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 89,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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