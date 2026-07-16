A New York, forte ascesa per DexCom

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,09%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che DexCom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,16%, rispetto a +0,09% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Le implicazioni di medio periodo di DexCom confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 79,39 USD con primo supporto visto a 75. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 72,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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