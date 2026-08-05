New York: seduta difficile per DexCom
(Teleborsa) - A picco il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che presenta un pessimo -4,6%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di DexCom più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di DexCom è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 85,41 USD, mentre il primo supporto è stimato a 81,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 89,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```