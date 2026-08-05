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DexCom, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
DexCom, quotazioni in calo a New York
In forte ribasso il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che mostra un -4,51%.
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