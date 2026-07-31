New York: scambi in forte rialzo per Eaton

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda attiva nella gestione intelligente dell'energia , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,72%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Eaton rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Eaton segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 400,8 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 426,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 384,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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