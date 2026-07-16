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New York: scambi in forte rialzo per General Mills

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per General Mills
Protagonista il venditore di prodotti alimentari di marca, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,40%.
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