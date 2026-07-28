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New York: scambi in forte rialzo per Accenture

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Accenture
Protagonista la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,14%.
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