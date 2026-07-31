New York: seduta difficile per Live Nation Entertainment

(Teleborsa) - Retrocede molto il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,58%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Live Nation Entertainment , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Live Nation Entertainment mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 183,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 167,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 199,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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