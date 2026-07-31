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Live Nation Entertainment scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Live Nation Entertainment scambia in rosso a New York
In forte ribasso il leader mondiale nell'organizzazione di spettacoli ed eventi musicali dal vivo, che mostra un -5,58%.
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