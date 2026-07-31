Parigi: brillante l'andamento di Credit Agricole
(Teleborsa) - Avanza la banca francese, che guadagna bene, con una variazione del 3,49%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Credit Agricole mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,79%, rispetto a +3,27% dell'indice di Parigi).
Le implicazioni di breve periodo dell'Istituto di credito francese sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,7 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,27. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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