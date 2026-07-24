Milano 14:42
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Parigi: risultato positivo per Credit Agricole

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Credit Agricole
Seduta positiva per la banca francese, che avanza bene dell'1,80%.
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