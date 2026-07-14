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Gruppo FS: ampliata a 4,5 miliardi la Sustainability-Linked Revolving Credit Facility

Finanza, Trasporti
Gruppo FS: ampliata a 4,5 miliardi la Sustainability-Linked Revolving Credit Facility
(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha perfezionato l'ampliamento della propria Sustainability-Linked Revolving Credit Facility (RCF), il cui importo complessivo passa da 3,5 a 4,5 miliardi di euro, mantenendo invariata la scadenza prevista a giugno 2027 ed i lender coinvolti.

L'incremento dell’importo è finalizzato a supportare le ordinarie esigenze di liquidità del Gruppo FS, incluse le attività di finanziamento infragruppo, e a rafforzare ulteriormente la flessibilità della struttura finanziaria a sostegno del piano di investimenti.

L'operazione conferma la capacità del Gruppo FS di accedere con successo al mercato finanziario e testimonia la fiducia del sistema bancario nella solidità del profilo creditizio della Società e nella sostenibilità del suo modello di business.

Il pool di finanziatori è composto da BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole CIB, Crédit Agricole Italia, ING, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit.
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