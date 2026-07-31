Parigi: movimento negativo per l'OREAL
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dei cosmetici, che presenta una flessione dell'1,92%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che l'OREAL mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,77%, rispetto a +3,21% dell'indice di Parigi).
La tendenza di breve della società di cosmesi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 391,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 383,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 399.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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