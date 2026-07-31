Parigi: movimento negativo per l'OREAL

(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dei cosmetici , che presenta una flessione dell'1,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che l' OREAL mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,77%, rispetto a +3,21% dell' indice di Parigi ).





La tendenza di breve della società di cosmesi è in rafforzamento con area di resistenza vista a 391,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 383,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 399.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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