Milano 10:05
52.534 +0,83%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 10:05
10.980 +0,76%
Francoforte 10:05
25.855 +0,95%

Parigi: movimento negativo per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Dassault Systemes
Sottotono la società di software francese, che passa di mano con un calo del 2,05%.
Condividi
```