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Parigi: movimento negativo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per STMicroelectronics
Composto ribasso per il microchip-maker italo-francese, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
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