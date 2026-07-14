Milano 17:35
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Nasdaq 21:18
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Dow Jones 21:18
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Parigi: movimento negativo per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Kering
Si muove verso il basso la multinazionale del lusso, con una flessione del 2,78%.
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