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Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: balza in avanti l'indice del settore costruzioni italiano
Il Settore costruzioni a Milano guadagna l'1,42% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 65.045,58 punti.
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