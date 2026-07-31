Webuild, 3 nuovi cassoni posati negli ultimi 10 giorni per Nuova Diga Foranea di Genova

(Teleborsa) - Avanza la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, che ha raggiunto circa 1.350 metri di sviluppo complessivo. Lo fa sapere Webuild , colosso italiano dell'ingegneria, sottolineando che l'opera, realizzata dal Consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, rappresenta uno dei più importanti interventi infrastrutturali in corso nel settore portuale europeo.



L'installazione di tre cassoni in appena dieci giorni evidenzia il ritmo di avanzamento dell'opera, realizzata in uno dei contesti marittimi più complessi del Mediterraneo. La nuova diga prende forma infatti su fondali profondi fino a 50 metri, dove ogni fase di posa richiede accurate operazioni di ingegneria e coordinamento in mare aperto. L'ultimo cassone posato misura 67 metri di lunghezza, oltre 33 metri di altezza e ha un peso di circa 15.000 tonnellate.



La Nuova Diga Foranea è progettata per garantire condizioni di accesso più sicure e una maggiore manovrabilità alle navi di ultima generazione, comprese le grandi unità portacontainer che oggi rappresentano una quota crescente dei traffici marittimi internazionali.



Una volta completata, la nuova diga costituirà un elemento chiave per lo sviluppo del porto di Genova e si inserirà nel più ampio programma di potenziamento infrastrutturale che interessa la città. Oltre alla Nuova Diga Foranea, Webuild è impegnata nella realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova, la nuova linea ferroviaria ad alta capacità che collegherà il porto ai principali corridoi logistici europei, e realizzerà anche il Tunnel Subportuale di Genova.

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