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Webuild lancia Opa su Trevi, corrispettivo cash di 4,5 euro

Finanza
Webuild lancia Opa su Trevi, corrispettivo cash di 4,5 euro
(Teleborsa) - Webuild lancia un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su Trevi. L'offerta è volta ad acquisire l'intero capitale della società e conseguire la revoca delle azioni Trevi dalla quotazione.

Per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, Webuild offrirà un corrispettivo unitario interamente in contanti, e non soggetto ad aggiustamenti, pari a 4,5 euro. Il corrispettivo incorpora un premio del 29,8% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Trevi rilevato alla chiusura del 26 giugno (ultimo giorno di Borsa aperta anteriore alla data di annuncio al mercato dell'offerta concorrente lanciata da ICOP) pari a 3,467 euro.

Il successo dell'operazione, spiega Webuild, consentirà al gruppo di: valorizzare Trevi come soggetto specializzato capace di accrescere la propria presenza sul mercato; garantire un maggiore controllo dell'esecuzione dei progetti; rafforzare il posizionamento competitivo nelle gare per i grandi progetti complessi; e generare rilevanti sinergie industriali e commerciali.
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