Webuild lancia Opa su Trevi, corrispettivo cash di 4,5 euro

(Teleborsa) - Webuild
lancia un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria
su Trevi
. L'offerta è volta ad acquisire l'intero capitale della società e conseguire la revoca delle azioni Trevi dalla quotazione.
Per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, Webuild offrirà un corrispettivo unitario interamente in contanti
, e non soggetto ad aggiustamenti, pari a 4,5 euro
. Il corrispettivo incorpora un premio del 29,8%
rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Trevi rilevato alla chiusura del 26 giugno (ultimo giorno di Borsa aperta anteriore alla data di annuncio al mercato dell'offerta concorrente lanciata da ICOP
) pari a 3,467 euro.
Il successo dell'operazione, spiega Webuild, consentirà al gruppo di: valorizzare Trevi come soggetto specializzato capace di accrescere la propria presenza sul mercato; garantire un maggiore controllo dell'esecuzione dei progetti; rafforzare il posizionamento competitivo nelle gare per i grandi progetti complessi; e generare rilevanti sinergie industriali e commerciali.