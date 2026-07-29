Acquisto per Webuild
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Vigoroso rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,51%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Webuild presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 2,152 Euro, con stop loss impostato a quota 2,045 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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