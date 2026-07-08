Piazza Affari: performance negativa per Webuild
(Teleborsa) - Ribasso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che presenta una flessione dell'1,89%.
Lo scenario su base settimanale di Webuild rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Webuild, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,157 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,203. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,135.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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