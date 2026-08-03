Chevron premia i dipendenti dopo gli ottimi risultati trimestrali

(Teleborsa) - Il produttore petrolifero statunitense
premierà i dipendenti con un bonus speciale per i risultati operativi ottenuti finora quest'anno, a seguito della trimestrale record
trainata dagli alti prezzi del petrolio dovuti alla guerra in corso in Iran.
L'amministratore delegato Mike Wirth
ha elogiato i dipendenti di Chevron per aver raggiunto gli obiettivi di riduzione dei costi, aver realizzato le sinergie derivanti dall'acquisizione di Hess in anticipo rispetto ai tempi previsti e aver operato in sicurezza nonostante le turbolenze geopolitiche di quest'anno in Venezuela e in Medio Oriente. Lo ha riferito Reuters dopo avere visionato una comunicazione interna aziendale. Il bonus ammonterà alla metà della retribuzione base mensile
per la maggior parte dei dipendenti.
L'annuncio del bonus è arrivato mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
sta criticando
le principali compagnie petrolifere, esortandole ad abbassare i prezzi della benzina
. "Fate scendere i prezzi del petrolio al consumo (al dettaglio!), ORA!", ha scritto Trump in un post sul social Truth.