Madrid: andamento sostenuto per Acerinox

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acerinox rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 17,85 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 17,65. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 17,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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