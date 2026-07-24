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A Madrid, forte ascesa per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
A Madrid, forte ascesa per Acerinox
Prepotente rialzo per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che mostra una salita bruciante dell'8,88% sui valori precedenti.
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