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Madrid: andamento sostenuto per BBVA

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per BBVA
Scambia in profit Banco di Bilbao, che lievita del 3,59%.
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