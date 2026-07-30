Milano
14:59
51.769
+0,63%
Nasdaq
29-lug
27.192
0,00%
Dow Jones
29-lug
51.594
-2,19%
Londra
14:58
10.954
+0,42%
Francoforte
14:59
25.514
+0,21%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 15.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: andamento sostenuto per BBVA
Madrid: andamento sostenuto per BBVA
Migliori e peggiori
,
In breve
30 luglio 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Scambia in profit
Banco di Bilbao
, che lievita del 3,59%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: scambi in positivo per BBVA
Madrid: andamento sostenuto per BBVA
Madrid: nuovo spunto rialzista per BBVA
Madrid: calo per BBVA
Titoli e Indici
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
+3,51%
Altre notizie
Madrid: si concentrano le vendite su BBVA
Madrid: andamento rialzista per BBVA
"Buy" per BBVA
Acquisto per BBVA
BBVA, utile netto del secondo trimestre batte le attese a 3,06 miliardi di euro (+11,4%)
Madrid: andamento sostenuto per Telefonica
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto