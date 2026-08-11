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Madrid: andamento sostenuto per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Repsol
Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
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