Madrid: performance negativa per Acerinox

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che mostra un decremento del 2,27%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Acerinox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,9%, rispetto a +0,29% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Il quadro tecnico di breve periodo dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 17,98 Euro. Rischio di discesa fino a 17,45 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 18,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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